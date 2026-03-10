Big Mama, dopo la disavventura di Dubai festeggia 26 anni in Italia

Big Mama festeggia oggi il suo ventiseiesimo compleanno. La cantante di Avellino celebra questa ricorrenza insieme alla fidanzata, Maria Ludovica Lazzerini, dopo essere rientrata in Italia al termine di giorni difficili trascorsi negli Emirati. Durante una vacanza a Dubai, infatti, la coppia era rimasta bloccata a causa del conflitto in Medio Oriente e del conseguente stop ai voli. Un’esperienza che l’artista ha raccontato sui social con grande apprensione e che ha generato anche polemiche, prima di concludersi con il ritorno a Milano il 6 marzo.