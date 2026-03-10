Big Mama, dopo la disavventura di Dubai festeggia 26 anni in Italia
Dagli esordi su YouTube alla polemica legata al rientro in Italia da Dubai: la storia di Big Mama che ha trasformato le difficoltà in forza artistica
Big Mama © Instagram
Big Mama festeggia oggi il suo ventiseiesimo compleanno. La cantante di Avellino celebra questa ricorrenza insieme alla fidanzata, Maria Ludovica Lazzerini, dopo essere rientrata in Italia al termine di giorni difficili trascorsi negli Emirati. Durante una vacanza a Dubai, infatti, la coppia era rimasta bloccata a causa del conflitto in Medio Oriente e del conseguente stop ai voli. Un’esperienza che l’artista ha raccontato sui social con grande apprensione e che ha generato anche polemiche, prima di concludersi con il ritorno a Milano il 6 marzo.
La paura a Dubai
All’inizio di marzo Big Mama aveva deciso di festeggiare il suo ventiseiesimo compleanno con un viaggio a Dubai insieme alla fidanzata. Quella che doveva essere una semplice vacanza si è però presto trasformata in un vero e proprio incubo.
A causa del blocco aereo legato al conflitto in Medio Oriente, infatti, la cantante e molti altri italiani sono rimasti bloccati negli Emirati. Attraverso Instagram ha raccontato la paura vissuta in quei momenti, spiegando di aver sentito "missili sopra la testa" e chiedendo l’intervento del governo italiano per aiutare i connazionali impossibilitati a rientrare.
L’appello ha suscitato grande clamore sui social, ma anche critiche e polemiche. La vicenda si è conclusa il 6 marzo, quando Big Mama è finalmente riuscita a rientrare a Milano, non senza parole al veleno, chiudendo una delle esperienze più difficili degli ultimi mesi.
E nel giorno del suo compleanno non poteva mancare l’augurio più speciale dopo questa brutta parentesi: Maria Ludovica Lazzerini ha infatti pubblicato una storia in cui, appena scattata la mezzanotte, le ha dedicato il più dolce dei messaggi: "Auguri amore miii".
Gli inizi e la carriera di Big Mama
Marianna Mammone, conosciuta dal pubblico con il nome d’arte Big Mama, è nata ad Avellino il 10 marzo 2000. La sua passione per la musica si manifesta molto presto: a soli tredici anni comincia a registrare freestyle nella sua camera. Quei video, caricati su YouTube quasi per gioco, iniziano a circolare rapidamente online fino a diventare virali.
Il primo passo concreto nel mondo discografico arriva però nel 2020, quando firma un contratto con l’etichetta "Pluggers" e pubblica i suoi primi singoli ufficiali, "Mayday" e "Formato XXL". L’anno successivo passa a "Epic/Sony Music Italia" e continua il suo percorso con il brano "TooMuch", seguito poco dopo da "Così leggera".
Nel 2022 esce il suo primo album, "Next Big Thing", mentre nello stesso anno partecipa al progetto "Club Topperia" di Myss Keta con il featuring "XTC", insieme a La Niña. La sua popolarità cresce ulteriormente nel 2024 quando, sul palco dell’Ariston, porta in gara il brano "La rabbia non ti basta". Tra i suoi successi più noti figura anche "Mezzo rotto", realizzato in collaborazione con Alessandra Amoroso.
La battaglia contro il tumore
Nel 2020, poco dopo la firma del suo primo contratto discografico, la carriera di Big Mama subisce un improvviso arresto. Dopo mesi di sintomi fisici insoliti, tra cui linfonodi molto gonfi al collo, una biopsia rivela la presenza di un linfoma di Hodgkin, un tumore del sangue contro cui in passato aveva combattuto anche la nonna paterna.
La diagnosi segna un momento di grande difficoltà. L’artista affronta sei cicli di chemioterapia e un periodo complesso, che tuttavia diventa anche occasione di riflessione personale. Durante la malattia racconta di aver rafforzato il rapporto con la famiglia e di aver conosciuto più profondamente suo padre.
In seguito, ha spiegato di aver temuto soprattutto i cambiamenti del corpo, come la perdita dei capelli, ma di aver cercato di mantenere lucidità e determinazione. Oggi descrive quell’esperienza come una parentesi dolorosa ma conclusa, che le ha insegnato a mettere se stessa al primo posto.
Body positivity
All’inizio dello scorso gennaio Big Mama è tornata al centro dell’attenzione sui social dopo aver pubblicato su TikTok un video in cui appariva visibilmente dimagrita. Sotto il filmato si sono accumulati centinaia di commenti positivi sulla sua trasformazione fisica.
La cantante ha però risposto con un messaggio chiaro di body positivity, ricordando di essersi sempre sentita bella. Alcuni utenti l’hanno accusata di utilizzare filtri fotografici per modificare il proprio aspetto, ma su queste polemiche l’artista ha scelto di non intervenire.