Alice Campello spegne 31 candeline: festa esclusiva con le amiche vip
L’influencer celebra il suo giorno speciale a Milano con una cena elegante e una tavolata di celebrità
Festa di compleanno di Alice Campello © Instagram
Un abito nero elegante, una lunga tavolata di amiche e una torta dorata illuminata dalle candeline. Così Alice Campello ha celebrato il suo trentunesimo compleanno, trasformando la ricorrenza in un’occasione per circondarsi dell’affetto delle persone più care.
L’imprenditrice e influencer ha spento 31 candeline insieme ad alcune delle donne più vicine alla sua vita personale e professionale. La festa si è svolta a Milano, in un contesto elegante e riservato. Un compleanno diverso dagli altri, segnato da un nuovo inizio ma anche dalla volontà di non rinunciare a celebrare un momento importante.
La location e la torta da urlo
Per l’occasione Alice Campello ha scelto uno dei luoghi più esclusivi del capoluogo lombardo. La serata è stata organizzata come una cena intima tra amiche, un’idea lontana dai grandi party che siamo ormai abituati a vedere sui social. Un tavolo riservato, luci soffuse e un’atmosfera rilassata – ma allegra – hanno fatto da cornice ai festeggiamenti.
Nessun dj set o pista da ballo, ma una cena elegante e discreta. Al momento del dessert, Alice ha spento le candeline su una torta dorata composta da pan di Spagna e ricoperta da tre strati di panna montata.
Le amiche vip presenti alla festa
Il compleanno di Alice Campello si è trasformato anche in un piccolo ritrovo di celebrità. Attorno al tavolo sedevano, infatti, alcune delle personalità più note del mondo dello spettacolo e dei social.
Tra le presenti spiccava Chiara Ferragni, anche lei alle prese con un nuovo importante capitolo della propria vita privata. Accanto a loro c’erano anche la conduttrice Diletta Leotta, l’attrice e imprenditrice Cristina Marino, la modella Viktória Varga, oltre a Michela Quattrociocche, Coral Simanovich, Lucia Fabiani e Vanja Pantic. Una tavolata tutta al femminile che ha deciso di riunirsi lontano dai riflettori del gossip.
Il percorso personale dopo la crisi con Morata
Il compleanno di quest’anno segna una fase particolare nella vita di Alice Campello. Dopo anni trascorsi tra Italia e Spagna accanto ad Álvaro Morata — sposato nel 2017 — la coppia ha attraversato una crisi dolorosa – come confessato da entrambi – ma inevitabile. Insieme hanno costruito una famiglia numerosa, diventando genitori di quattro figli e condividendo per anni una quotidianità spesso raccontata anche sui social.
Ora la nuova fase personale dell’influencer sembra orientata verso una ripartenza graduale: meno clamore, più attenzione agli affetti più stretti e agli amici di sempre. Una scelta che il suo trentunesimo compleanno ha testimoniato nel migliore dei modi.