Alice Campello festeggia 31 anni in famiglia, la sorpresa di Alvaro Morata
Alice Campello celebra la festa con i figli e gli affetti più cari. Tra i messaggi social ricevuti spicca quello di Alvaro Morata, nonostante le difficoltà nel rapporto
Alice Campello compleanno © Instagram
Ieri, 5 marzo, Alice Campello ha compiuto 31 anni e ha scelto di festeggiare in modo intimo e spontaneo. L’imprenditrice e influencer ha condiviso su Instagram alcuni momenti della giornata, mostrando l’istante in cui spegne le candeline sulla torta di compleanno, circondata dai figli e da una cara amica. A corredo delle immagini poche parole, essenziali ma sentite: "Grata. Grazie a tutti per gli auguri".
Sul dolce spicca una frase ironica in inglese: "Not aging just upgrading", cioè "Non sto invecchiando, sto solo facendo un upgrade".
Il messaggio di Morata
Tra i tanti auguri ricevuti durante la giornata, uno in particolare ha attirato l’attenzione dei follower: quello del calciatore spagnolo, e attuale marito, Alvaro Morata.
L’attaccante ha ripubblicato nelle sue Instagram Stories un contenuto condiviso da Alice, la storia in cui l’influencer scriveva "Ultimo giorno da 30enne", accompagnandolo con un messaggio semplice: "Buon compleanno! Goditi la tua giornata".
Un gesto che non è passato inosservato, soprattutto alla luce delle recenti vicende legate alla loro relazione. Dopo aver annunciato una prima separazione nell’agosto del 2024, i due avevano provato a concedersi una seconda possibilità. Negli ultimi mesi, tuttavia, sono tornate a circolare indiscrezioni su una nuova possibile rottura, anche se mai confermate dai diretti interessati.
Il rapporto tra Alice e Alvaro
Alvaro Morata e Alice Campello non hanno mai annunciato ufficialmente una seconda separazione. Tuttavia, secondo diverse indiscrezioni provenienti sia dalla Spagna sia dall’Italia, la coppia si sarebbe allontanata già da alcune settimane.
In passato, dopo la precedente separazione, Alice aveva raccontato alcuni retroscena della crisi durante un’intervista a Verissimo. In quell’occasione aveva spiegato come la rottura fosse stata legata anche a un momento personale particolarmente difficile: "L’amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi".
Più di recente, nel febbraio 2026, confermando in parte le voci su una nuova separazione, l’influencer aveva comunque parlato di Morata come di un "super papà", descrivendo il loro rapporto attuale come "cordiale e rispettoso".
Il recente gesto social del calciatore potrebbe essere interpretato da alcuni come un tentativo di riavvicinamento. In una recente intervista alla giornalista Alexia Rivas per il programma televisivo "Fiesta", infatti, lo stesso Morata aveva ammesso: "Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo". Il calciatore aveva anche chiarito che la crisi non sarebbe legata a tradimenti o relazioni extraconiugali.
Una storia d’amore da copertina
La relazione tra Campello e Morata è iniziata nel 2016 e, dopo circa un anno di fidanzamento, i due si sono sposati nel 2017 con una cerimonia molto seguita a Venezia.
Dal loro matrimonio sono nati quattro figli: nel 2018 i gemelli Leonardo e Alessandro, nel 2020 Edoardo e nel 2023 la piccola Bella.
Nonostante le difficoltà attraversate negli ultimi tempi, entrambi hanno sempre ribadito l’importanza di mantenere un rapporto sereno per il bene dei bambini. Proprio per questo, il gesto di Morata nel giorno del compleanno di Alice è stato interpretato da molti come il segnale di un affetto che, al di là di come evolverà la loro relazione, sembra non essersi mai spento.