Ieri, 5 marzo, Alice Campello ha compiuto 31 anni e ha scelto di festeggiare in modo intimo e spontaneo. L’imprenditrice e influencer ha condiviso su Instagram alcuni momenti della giornata, mostrando l’istante in cui spegne le candeline sulla torta di compleanno, circondata dai figli e da una cara amica. A corredo delle immagini poche parole, essenziali ma sentite: "Grata. Grazie a tutti per gli auguri".