Alvaro Morata: "Con Alice Campello ci amiamo, ma non riusciamo a capirci"

Prima era stata Alice Campello a rompere il silenzio sulle sue turbolenze amorose. "Sono tranquilla, Alvaro è un super papà", aveva detto l'influencer "beccata" in gita a Madrid con le amiche per concedersi qualche giorno di relax. Ora è toccato a Morata a commentare pubblicamente la separazione dalla compagna: "Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo", ha detto il calciatore del Como a una tv spagnola. Confermando, dunque, le nuove voci di crisi all'interno della coppia.