Alvaro Morata: "Con Alice Campello ci amiamo, ma non riusciamo a capirci"
Il calciatore del Como, intervistato da una tv spagnola, rompe il silenzio sulla separazione dalla compagna. E puntualizza: "Non c'è alcuna amica speciale"
© Getty
Prima era stata Alice Campello a rompere il silenzio sulle sue turbolenze amorose. "Sono tranquilla, Alvaro è un super papà", aveva detto l'influencer "beccata" in gita a Madrid con le amiche per concedersi qualche giorno di relax. Ora è toccato a Morata a commentare pubblicamente la separazione dalla compagna: "Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo", ha detto il calciatore del Como a una tv spagnola. Confermando, dunque, le nuove voci di crisi all'interno della coppia.
Morata: "Non c'è alcuna amica speciale"
"Non è vero che Alice sta soffrendo più di me, stiamo soffrendo entrambi", ha aggiunto il calciatore del Como invitato al programma tv Fiesta. Alvaro ha poi colto l'occasione per puntualizzare che "non c'è alcuna amica speciale, nulla di simile". Di una presunta nuova fiamma si era vociferato nelle scorse settimane, ma Morata ha voluto spazzare via una volta per tutte questi pettegolezzi. Nessun tradimento, dunque, a quanto emerge: semplicemente diverse visioni di vita. Che hanno poi portato a una nuova crisi tra i due.
Tira e molla
La separazione tra Alvaro e Alice risale all'estate del 2024. I due hanno comunque provato a riavvicinarsi nel 2025, ma si può ormai dire che il tentativo - viste le loro dichiarazioni - non è andato a buon fine. Del resto, già a dicembre si erano sparse le voci di una nuova, profonda crisi tra i due, tant’è che si vociferava che il giocatore si fosse trasferito in un'altra abitazione, vicina tuttavia da quella della famiglia. "Arriva un momento in cui capisci non sei più compatibile con l'altra persona", aveva commentato il calciatore, sibillino, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.