Dopo l'annuncio su Instagram della loro separazione nell'estate 2024, Álvaro e Alice avevano provato a riavvicinarsi a inizio 2025. Tentativo purtroppo non andato come i due speravano. A dicembre scorso nuove voci di una crisi si sono diffuse, e alcune settimane dopo Morata avrebbe deciso di trasferirsi in una casa poco distante da quella di famiglia. "Arriva un momento in cui capisci non sei più compatibile con l'altra persona", ha commentato il calciatore, escludendo, quindi, ipotesi di tradimento o altro.