Alice Campello rompe il silenzio dopo la separazione da Morata: "Sono tranquilla, lui un super papà"
L'influencer non rilascia conferme o smentite ufficiali, ma ha definito i rapporti con il calciatore "cordiali e rispettosi"
Tiene ancora banco nel mondo del gossip la fine del matrimonio tra Álvaro Morata e Alice Campello. Secondo indiscrezioni, l'attaccante del Como ha da poco lasciato la casa di famiglia per trasferirsi in un'altra abitazione a Milano. La separazione dopo nove anni di relazione, il tutto lontano dai riflettori e con dichiarazioni centellinate. Ora Alice ha rotto il silenzio, rimanendo comunque sul vago.
Le parole di Alice Campello
In gita a Madrid con le amiche per concedersi dei giorni di relax, l'influencer ha trascorso una serata in un ristorante di lusso. Uscendo dal locale, secondo quanto riporta Hola!, ha risposto con serenità ad alcune domande. Sulla separazione è stata diretta: "Non voglio parlarne. Sono molto tranquilla, che è la cosa importante". Alice ha poi confermato di non aver interrotto il dialogo con l'ex marito, che considera "un super papà" per i loro quattro figli.
Verso il divorzio
Dopo l'annuncio su Instagram della loro separazione nell'estate 2024, Álvaro e Alice avevano provato a riavvicinarsi a inizio 2025. Tentativo purtroppo non andato come i due speravano. A dicembre scorso nuove voci di una crisi si sono diffuse, e alcune settimane dopo Morata avrebbe deciso di trasferirsi in una casa poco distante da quella di famiglia. "Arriva un momento in cui capisci non sei più compatibile con l'altra persona", ha commentato il calciatore, escludendo, quindi, ipotesi di tradimento o altro.