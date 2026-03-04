BigMama ancora bloccata a Dubai: il nuovo appello social
Dopo il messaggio condiviso domenica sui propri profili social, la cantante torna ad aggiornare i suoi follower sulla propria situazione
Big Mama bloccata a Dubai © Instagram
Un video girato con il cellulare, la voce spezzata dalla paura e le lacrime agli occhi. Così BigMama, all’anagrafe Marianna Mammone, negli scorsi giorni aveva raccontato ai propri follower di essere rimasta bloccata a Dubai dopo la chiusura degli spazi aerei in seguito all’attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. Un messaggio che in poche ore ha fatto il giro dei social, diventando il simbolo dell’angoscia vissuta da tanti italiani - e non solo - rimasti bloccati nelle aree coinvolte dal conflitto in Medio Oriente.
“Sento i missili sulla testa”, aveva detto nelle storie condivise sul proprio profilo Instagram, lanciando un appello per sé e per i numerosi connazionali nella sua stessa situazione. Parole che hanno subito acceso l’attenzione mediatica.
Il volo dirottato e l’emergenza rientri
La cantante si trovava alle Maldive per una vacanza. Al momento del rientro, però, il suo volo è stato improvvisamente dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Da quel momento non è più riuscita a lasciare il Paese.
Sul fronte dei rimpatri qualcosa, intanto, si è mosso: la sera del 2 marzo un primo gruppo di 127 italiani è atterrato all’Aeroporto di Roma Fiumicino a bordo di un volo charter organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. BigMama, però, non era tra loro.
Il nuovo appello e l’attesa per il rientro
“Stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione”, aveva raccontato domenica in lacrime. Un appello che, però, al momento non ha avuto l’effetto sperato. Nelle ultime ore, sempre su Instagram, infatti, la cantante ha aggiornato i fan con poche parole: “Noi siamo ancora qui”. Una frase breve e semplice che racchiude tutta l’inquietudine vissuta in queste ore, mentre resta in attesa di poter tornare a casa.
Chi è BigMama
Classe 2000, originaria dell’Irpinia, BigMama è oggi una delle voci più riconoscibili della nuova scena hip hop italiana. Negli ultimi anni si è distinta per i suoi testi profondi e che parlano di identità, accettazione e forza interiore. Mentre i rimpatri proseguono, la cantante rimane negli Emirati insieme a molti altri connazionali, con un unico desiderio: poter finalmente salire su un volo diretto in Italia.