“Stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione”, aveva raccontato domenica in lacrime. Un appello che, però, al momento non ha avuto l’effetto sperato. Nelle ultime ore, sempre su Instagram, infatti, la cantante ha aggiornato i fan con poche parole: “Noi siamo ancora qui”. Una frase breve e semplice che racchiude tutta l’inquietudine vissuta in queste ore, mentre resta in attesa di poter tornare a casa.