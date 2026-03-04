Giulia Stabile, Madame si infuria e zittisce gli hater: "Altro che spintarelle"
Dopo l'esibizione ai Brit Awards accanto a Rosalía, la ballerina finisce nel mirino dei social, ma la cantante interviene e replica con ironia tagliente
© Ansa
Dai talent show italiani ai riflettori della musica mondiale. L'ultima apparizione di Giulia Stabile, salita sul palco dei Brit Awards come ballerina al fianco di Rosalía, ha segnato un nuovo capitolo nella sua carriera. Un risultato che molti hanno letto come la conferma di un percorso solido e in crescita. Non tutti, però. Sotto alcuni post celebrativi è comparso un commento velenoso: secondo un utente, il successo della giovane artista sarebbe frutto di raccomandazioni, con l'ennesima accusa di favoritismi nel mondo dello spettacolo.
La replica ironica di Madame
A intervenire è stata Madame, che ha scelto la strada dell'ironia per smontare l'insinuazione. Con un lungo messaggio sarcastico, la cantante ha finto di confermare una fantomatica "strategia segreta" costruita anni fa, infilando riferimenti improbabili, retroscena immaginari e dettagli volutamente surreali. Un racconto così esagerato da rendere evidente il senso della risposta: l’accusa non sta in piedi.
Dal talent al palco globale
Giulia Stabile, vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2021, ha costruito passo dopo passo la sua carriera nella danza contemporanea e commerciale. L'esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi le ha dato grande visibilità, ma il lavoro successivo si è sviluppato tra audizioni, collaborazioni e studio continuo. L'approdo ai Brit Awards rappresenta un riconoscimento importante.
"Vai a farti una corsa"
Il messaggio di Madame si è chiuso con una frase diretta all'autore del commento, un invito colorito ad andare "a farsi una corsa", a sottolineare quanto l'idea della "spintarella" fosse, a suo dire, totalmente campata in aria.