Dai talent show italiani ai riflettori della musica mondiale. L'ultima apparizione di Giulia Stabile, salita sul palco dei Brit Awards come ballerina al fianco di Rosalía, ha segnato un nuovo capitolo nella sua carriera. Un risultato che molti hanno letto come la conferma di un percorso solido e in crescita. Non tutti, però. Sotto alcuni post celebrativi è comparso un commento velenoso: secondo un utente, il successo della giovane artista sarebbe frutto di raccomandazioni, con l'ennesima accusa di favoritismi nel mondo dello spettacolo.