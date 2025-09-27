Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
A "Verissimo"

Giulia Stabile e il body shaming: "Le critiche sul mio corpo mi mandano fuori"

Ospite a "Verissimo" la ballerina e co-conduttrice di "Tu si que vales": "Cerco di accettare i cambiamenti"

27 Set 2025 - 19:24
© Da video

© Da video

In collegamento a "Verissimo" la ballerina Giulia Stabile racconta i successi professionali segnati anche dal quinto anno di conduzione consecutiva, in coppia con l'ex rugbista Martin Castrogiovanni e il pugile Alessio Sakara, di "Tu si que vales", il popolare talent show di Canale 5 al via dal 27 settembre. "Sto crescendo di testa e anche il mio corpo sta cambiando", confida la vincitrice di "Amici" 20.

Sui numerosi commenti che ogni giorno popolano i social e investono gli artisti del mondo dello spettacolo, la danzatrice afferma di avere difficoltà a gestire alcune allusioni negative al suo fisico tipiche del body shaming. "Come tutte le ragazze della mia età cerco di accettare i cambiamenti del mio corpo ed è già difficile farlo da sola, quando poi c'è gente che si sente in dovere di dire qualcosa e ci mette il carico questo mi manda fuori", dice.

Leggi anche

Benedicta Boccoli sui figli mai arrivati: "Mio marito Maurizio non li voleva e ho scelto lui"

Raimondo Todaro e la malattia: "Ho imparato a conviverci"

Nel corso dell'intervista, Giulia Stabile afferma che non si è mai permessa "di commentare il corpo di nessuno", specie nel mondo della danza dove il tema è particolarmente delicat. "Sei splendida come il sole e poi Alessio ti ha insegnato a boxare quindi ora ti sai anche difendere", è l'incoraggiamento che dallo studio Silvia Toffanin rivolge all'indirizzo della ballerina che in prima serata su Canale 5 presenterà le esibizioni dei talenti davanti alla giuria composta da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e, da quest'anno, Paolo Bonolis.

giulia stabile
tu si que vales
verissimo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri