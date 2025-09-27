Giulia Stabile e il body shaming: "Le critiche sul mio corpo mi mandano fuori"

Nel corso dell'intervista, Giulia Stabile afferma che non si è mai permessa "di commentare il corpo di nessuno", specie nel mondo della danza dove il tema è particolarmente delicat. "Sei splendida come il sole e poi Alessio ti ha insegnato a boxare quindi ora ti sai anche difendere", è l'incoraggiamento che dallo studio Silvia Toffanin rivolge all'indirizzo della ballerina che in prima serata su Canale 5 presenterà le esibizioni dei talenti davanti alla giuria composta da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e, da quest'anno, Paolo Bonolis.