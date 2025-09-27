Giulia Stabile e il body shaming: "Le critiche sul mio corpo mi mandano fuori"

Ospite a "Verissimo" la ballerina e co-conduttrice di "Tu si que vales": "Cerco di accettare i cambiamenti"
In collegamento a "Verissimo" la ballerina Giulia Stabile racconta i successi professionali segnati anche dal quinto anno di conduzione consecutiva, in coppia con l'ex rugbista Martin Castrogiovanni e il pugile Alessio Sakara, di "Tu si que vales", il popolare talent show di Canale 5 al via dal 27 settembre. "Sto crescendo di testa e anche il mio corpo sta cambiando", confida la vincitrice di "Amici" 20.
Sui numerosi commenti che ogni giorno popolano i social e investono gli artisti del mondo dello spettacolo, la danzatrice afferma di avere difficoltà a gestire alcune allusioni negative al suo fisico tipiche del body shaming. "Come tutte le ragazze della mia età cerco di accettare i cambiamenti del mio corpo ed è già difficile farlo da sola, quando poi c'è gente che si sente in dovere di dire qualcosa e ci mette il carico questo mi manda fuori", dice.
Nel corso dell'intervista, Giulia Stabile afferma che non si è mai permessa "di commentare il corpo di nessuno", specie nel mondo della danza dove il tema è particolarmente delicat. "Sei splendida come il sole e poi Alessio ti ha insegnato a boxare quindi ora ti sai anche difendere", è l'incoraggiamento che dallo studio Silvia Toffanin rivolge all'indirizzo della ballerina che in prima serata su Canale 5 presenterà le esibizioni dei talenti davanti alla giuria composta da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e, da quest'anno, Paolo Bonolis.
