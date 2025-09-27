Raimondo Todaro e la malattia: "Ho imparato a conviverci"

Ospite a "Verissimo" il ballerino: "Faccio controlli periodici e adesso è sotto controllo"
© Da video
Raimondo Todaro è tra gli ospiti della puntata di "Verissimo" e nello studio del talk show di Canale 5 il ballerino traccia il bilancio di un anno difficile segnato dalla separazione dalla moglie Francesca Tocca e da problemi di salute al colon che lo hanno costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. "Mi hanno rimosso due tumori nello stesso punto", racconta l'ex insegnante di danza di "Amici".
"Dei quattro tumori che ho avuto, tre erano maligni e il mese prossimo dovrò fare altri controlli", dice Todaro che poi sottolinea come la delicatezza della patologia lo obblighi a seguire un monitoraggio periodico in ospedale in ottica di prevenzione. "Il fatto che devo fare molte colonscopie di controllo per la mia malattia mi dà la possibilità di prenderle sempre per tempo. Non appena i medici vedono qualcosa che non torna mi operano e vado avanti".
Durante l'intervista nel salotto del programma di Canale 5, Raimondo Todaro ricorda come la malattia è la stessa che ha colpito suo padre. "Ho ereditato tutto da lui, anche quello", ironizza il ballerino. Nonostante le difficoltà fisiche che lo hanno portato a perdere 15 chili, afferma che grazie a un farmaco la malattia oggi "è in remissione" e può continuare a svolgere la professione.
