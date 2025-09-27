Raimondo Todaro e la malattia: "Ho imparato a conviverci"

Durante l'intervista nel salotto del programma di Canale 5, Raimondo Todaro ricorda come la malattia è la stessa che ha colpito suo padre. "Ho ereditato tutto da lui, anche quello", ironizza il ballerino. Nonostante le difficoltà fisiche che lo hanno portato a perdere 15 chili, afferma che grazie a un farmaco la malattia oggi "è in remissione" e può continuare a svolgere la professione.