Francesca Tocca sulla separazione dal marito Raimondo Todaro: "Ci stavamo facendo del male"

Francesca Tocca, tornata ad "Amici" come ballerina professionista, racconta a "Verissimo" come sta affrontando la separazione dal marito Raimondo Todaro, ex insegnante di danza nella scuola. "Abbiamo preso la decisione insieme, come due persone che si vogliono un mondo di bene. Ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male", spiega.