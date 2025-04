Giorgia, le dolci parole nella lettera per il compagno Emanuel Lo: "Dopo 20 anni riusciamo ancora a sorprenderci"

"In questa lettera bellissima ritrovo lei e quello che abbiamo insieme da 22 anni, un legame profondo che però viviamo anche con ironia", commenta Emanuel Lo che poi cita alcune parole del brano "La cura per me" che la compagna ha portato in gara sul palco dell'Ariston. "In ogni parola di questa lettera trovo un sorriso e una lacrima".