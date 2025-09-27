Benedicta Boccoli sui figli mai arrivati: "Mio marito Maurizio non li voleva e ho scelto lui"

Ospite a "Verissimo" l'attrice: "Ho avuto paura di rimanerci male"
© Da video
Ospiti a "Verissimo" Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli raccontano il loro matrimonio celebrato a Roma lo scorso agosto dopo 28 anni di fidanzamento e segnato da alcuni momenti delicati, a partire dalla scelta di non avere figli. "Dai 30 ai 37 anni ho sentito l'esigenza di diventare madre. - racconta l'attrice teatrale - Volevo farli solo con lui ma non ha voluto, è stato categorico".
Benedicta Boccoli raccolta di aver messo "sul piatto della bilancia" la sua relazione con il desiderio di maternità. "Mi sono chiesta se fosse il caso di lasciare Maurizio e fare un figlio con un altro uomo ma alla fine ho lasciato andare", confida l'artista che poi aggiunge: "Quando mia sorella Brigitta è rimasta incinta del primo figlio ho avuto paura di rimanerci male poi ho capito che la bambina in fondo ero io".
Nel corso dell'intervista, tra il serio e il faceto Maurizio Micheli riconosce che la scelta fatta da sua moglie è stata una grande prova d'amore. "A volte i figli nascono per caso, poteva succedere anche a noi ma non è capitato", afferma l'attore comico che poi rivolgendosi a Silvia Toffanin ironizza: "Se vuoi posso portare delle testimonianze".
