Riparte "Tu Si Que Vales", al via la nuova stagione con la novità Bonolis

"Tu Si Que Vales", il cast della nuova stagione
Parte sabato 27 settembre in prima serata su Canale 5 la dodicesima stagione del talent, il conduttore entra in giuria al posto di Gerry Scotti
Prende il via sabato 27 settembre la dodicesima edizione di "Tu Si Que Vales", il talent show di successo che torna al sabato sera in prime time su Canale5. Uno show ricco di artisti dalle straordinarie abilità capaci di dimostrare tutto il loro talento e a coinvolgere ed emozionare il pubblico in studio. Tra questi: maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi, giocolieri... pronti a esibirsi sul palco per provare a conquistare il sì dalla giuria e dal pubblico in studio. A giudicarli la new entry Paolo Bonolis brillante e carismatico conduttore televisivo che si unisce ai confermatissimi Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (in rappresentanza della giuria popolare) A condurre il programma per il terzo anno consecutivo Giulia Stabile Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.
Ma il talento a "Tu Si Que Vales" oltre a stupire e divertire offre anche momenti di riflessione. Gli artisti, infatti, scelgono spesso di portare in scena temi profondi, delicati e commoventi che coinvolgono emotivamente, fanno riflettere e toccano nel profondo il pubblico. Anche quest’anno i giudici sono pronti a mettersi in gioco e arricchire il programma, con imperdibili esibizioni che spesso coinvolgono grandi personaggi della musica, dello sport e dello spettacolo.
Giovannino, dal canto suo, irrompe sul palco con le sue immancabili incursioni dove si prende gioco dei giudici (soprattutto della sua favorita Sabrina Ferilli) e regala allo show momenti di grande ilarità.
Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è di Stefano Carriero
