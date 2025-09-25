Riparte "Tu Si Que Vales", al via la nuova stagione con la novità Bonolis

Ma il talento a "Tu Si Que Vales" oltre a stupire e divertire offre anche momenti di riflessione. Gli artisti, infatti, scelgono spesso di portare in scena temi profondi, delicati e commoventi che coinvolgono emotivamente, fanno riflettere e toccano nel profondo il pubblico. Anche quest’anno i giudici sono pronti a mettersi in gioco e arricchire il programma, con imperdibili esibizioni che spesso coinvolgono grandi personaggi della musica, dello sport e dello spettacolo.