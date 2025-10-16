"Amici", Giulia Stabile e Alessia Lanza su bullismo e grassofobia: "Il corpo degli altri non si giudica"

L'incontro con i ragazzi della scuola per imparare ad affrontare gli haters
© Da video
"Uno non si deve permettere di commentare il corpo di nessuno. Penso che il rapporto che ogni persona con il proprio corpo sia uno dei più belli, ma anche uno dei più difficili". A parlare è Giulia Stabile, che insieme alla content creator Alessia Lanza è stata ospite nella scuola di "Amici" per un incontro con i ragazzi e le ragazze a tema haters, bullismo e grassofobia.
Agli studenti e alle studentesse viene prima mostrata una clip di diversi minuti. Sfilano una serie di commenti pubblicati dagli utenti dei social e rivolti al corpo di Giulia Stabile, che dopo la vittoria di "Amici" nel 2021 avrebbe preso peso. Il contenuti dei messaggi va da "sei incinta" a "mettiti a dieta" a "una ballerina non può essere così". "Inutile nascondervi che fanno male - racconta la danzatrice -. Sono 5 anni che ricevo commenti non solo di persona, ma anche sui social, come in questo caso". La giovane ricorda anche un episodio in cui i commenti grassofobici sono arrivati di persona: "È successo una sera che stavo tornando a casa e a un certo punto ho beccato quattro persone adulte. Mentre loro mi chiedevano la foto, c'era una signora dietro che chiedeva: 'Ma chi è? Ma chi è?'. E il signore le diceva: 'Giulia, la ballerina di Amici' e lei iniziò a dire: 'La cicciona!'".
A quel punto, racconta Giulia Stabile, ha deciso che doveva fare qualcosa. Così, innanzitutto ha postato una storia sui social: "Stavo facendo un giro tra i commenti dei miei ultimi post, come quelli in cui ballo sui tacchi e quindi si vede un po' di più il mio corpo. Mi sembra assurdo dover dire una cosa simile sinceramente, ma ultimamente mi viene costantemente criticato il corpo. Io non mi sono mai permessa di commentare il corpo di nessuno, ma perché so che è una cosa che non si fa", si sfoga la giovane. Insieme ad Alessia Lanza, del cui podcast è stata ospite durante l'estate, Giulia Stabile ha voluto tenere una lezione con i ragazzi e le ragazze della scuola di "Amici" proprio per non far sentire solo chi potrebbe trovarsi davanti a un'esperienza simile alla sua. Anche perché gli insulti, oltre che il corpo, la prendevano di mira come persona. Molti le dicevano che era una "raccomandata" e che non aveva talento e questo, spiegano le due ragazze, è un pericolo che chiunque si trovi a divenire un personaggio pubblico, in televisione o sui social, può dover affrontare.