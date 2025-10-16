"Amici", Giulia Stabile e Alessia Lanza su bullismo e grassofobia: "Il corpo degli altri non si giudica"

A quel punto, racconta Giulia Stabile, ha deciso che doveva fare qualcosa. Così, innanzitutto ha postato una storia sui social: "Stavo facendo un giro tra i commenti dei miei ultimi post, come quelli in cui ballo sui tacchi e quindi si vede un po' di più il mio corpo. Mi sembra assurdo dover dire una cosa simile sinceramente, ma ultimamente mi viene costantemente criticato il corpo. Io non mi sono mai permessa di commentare il corpo di nessuno, ma perché so che è una cosa che non si fa", si sfoga la giovane. Insieme ad Alessia Lanza, del cui podcast è stata ospite durante l'estate, Giulia Stabile ha voluto tenere una lezione con i ragazzi e le ragazze della scuola di "Amici" proprio per non far sentire solo chi potrebbe trovarsi davanti a un'esperienza simile alla sua. Anche perché gli insulti, oltre che il corpo, la prendevano di mira come persona. Molti le dicevano che era una "raccomandata" e che non aveva talento e questo, spiegano le due ragazze, è un pericolo che chiunque si trovi a divenire un personaggio pubblico, in televisione o sui social, può dover affrontare.