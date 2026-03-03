Giulia Stabile “babysitter” di Luna Marì, Belen Rodriguez: “Le mie due piccoline”
Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, è arrivata l’ufficialità: la ballerina è entrata nel corpo di ballo di Rosalía
Giulia Stabile ai Brit Awards © Instagram
I Brit Awards 2026 hanno acceso la città inglese di Manchester con performance spettacolari, omaggi commoventi e incredibili ritorni. Tra i momenti più iconici della serata c’è sicuramente l’esibizione di Rosalía, che ha sorpreso tutti portando sul palco accanto a sé Björk.
Insieme hanno presentato per la prima volta dal vivo "Berghain", scatenando l’entusiasmo del pubblico presente alla Co-op Live Arena. Un’esibizione ipnotica, che ha trovato il suo coronamento nella vittoria di Rosalía come Best International Artist.
In pochi lo sanno, ma sul palco, in quel momento, era presente anche un po’ del nostro Paese. Nel corpo di ballo che ha reso lo spettacolo ancora più potente, infatti, c’era anche un volto molto amato dal pubblico italiano: Giulia Stabile.
Per Giulia questa non è solo un’esperienza da ricordare a vita, ma è uno di quei momenti che segnano e svoltano una carriera. Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, la ballerina ha continuato a lavorare con costanza, entrando in compagnie prestigiose e prendendo parte a progetti di livello internazionale.
Già lo scorso febbraio, Rosalía aveva condiviso sui social la foto della squadra che l’avrebbe seguita nel tour europeo – in partenza il 16 marzo dalla Francia – e tra quei volti spiccava proprio quello di Giulia. Un indizio che oggi ha trovato conferma.
Il pubblico italiano l’ha conosciuta giovanissima. La televisione le ha dato visibilità, e lei è riuscita a trasformare quell’occasione in un crocevia per la propria carriera. Negli anni Giulia Stabile ha dimostrato un talento fuori dal comune e diverse qualità che oggi la portano a esibirsi accanto a star internazionali in contesti sempre più prestigiosi.
A condividere la gioia per questo traguardo è stata anche Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi. Sotto un post di Rosalía dedicato alla serata, Mennoia ha commentato con un cuore taggando Giulia. Un gesto semplice, un messaggio breve, ma che riesce a raccontare quanto il loro legame sia forte ancora oggi.
Dal talent italiano ai Brit Awards 2026, il percorso di Giulia appare sempre più proiettato oltreconfine. L’esperienza accanto a Rosalía e Björk non è solo un punto d’arrivo, ma l’inizio di una nuova fase, probabilmente la più importante della sua carriera.
Con il tour europeo alle porte, la ballerina è pronta a continuare il suo viaggio e a conquistare il pubblico internazionale, così come ha già fatto con quello italiano.
