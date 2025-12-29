Giulia Stabile e il body shaming: quando il giudizio sul corpo diventa problema culturale

Perché il body shaming non si arresta? - Nonostante questi sforzi, esperti sottolineano come la moderazione di contenuti da sola non basti: serve un approccio educativo più ampio, con protocolli nelle scuole per sviluppare competenze di pensiero critico, rispetto reciproco e consapevolezza digitale, in modo da fronteggiare la cultura della vergogna legata al corpo. La diffusione di modelli estetici idealizzati sui social media e nella cultura popolare contribuisce a una maggiore internalizzazione di standard irrealistici, aumentando il rischio di ansia, depressione, bassa autostima e disturbi alimentari nei giovani. Per questo è necessario educare all'autostima e promuovere la diversità dei corpi. Il body shaming è quindi un problema complesso, che richiede risposte multilivello: dalle policy delle piattaforme alla cultura di comunità nelle scuole e nei media, passando per la responsabilizzazione attiva degli utenti, soprattutto giovani, affinché internet sia uno spazio più inclusivo, rispettoso e sano. Inoltre, sentire testimonianze di figure pubbliche che raccontano le proprie difficoltà può essere un importante segnale di solidarietà e un incoraggiamento a ricercare supporto, anziché nascondersi nel silenzio.