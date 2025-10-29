Nelly Furtado si prende una pausa dalla musica dopo essere stata vittima di body shaming

La cantante di "I’m Like a Bird" era tornata sulla scena nel 2024, dopo una pausa di sette anni
E' durato poco il ritorno alla musica di Nelly Furtado, che dopo aver assaporato il successo nel 2000 con "I'm Like a Bird" aveva messo in pausa la sua carriera nel 2017. Era tornata sulla scena musicale lo scorso anno, venendo subito presa di mira per i chili in più. La scorsa estate, dal palco del Manchester Pride, la 46enne aveva risposto agli hater indossando una maglietta che creava un’illusione ottica. Era stampato il corpo di una donna più magra, in scala con il suo, dal collo fino a metà coscia, con la pancia scoperta.
Nonostante negli ultimi anni la Gen Z abbia riscoperto la sua musica, qualcosa nel suo ritorno è andato storto e così la cantante ha scelto di ritirarsi dalle scene per dedicarsi ad altro. La Furtado lo ha annunciato attraverso i suoi profili social: "25 anni fa oggi usciva il mio primo album 'Whoa, Nelly!' 25 anni dopo, la mia musica ha raggiunto un'intera nuova generazione di fan e non potrei essere più felice di questo. Non avrei mai immaginato che ci sarebbero stati così tanti nuovi modi per scoprire la musica 'vecchia' nel 2025! Avere così tante persone che riscoprono la mia musica è stato surreale e gioioso. È stato così divertente abbracciare questa opportunità, uscire di nuovo sui palchi e vedere da vicino il vero potere della buona musica. Mi ha fatto credere davvero nella magia".
"A parte tutto questo, ho deciso di allontanarmi dalla performance per il prossimo futuro e perseguire altri sforzi creativi e personali che ritengo si adattino meglio a questa prossima fase della mia vita", ha continuato. "Mi è piaciuta immensamente la mia carriera e amo ancora scrivere musica perché l'ho sempre vista come un hobby che ho avuto la fortuna di trasformare in una carriera. Mi identificherò come cantautrice per sempre. Auguro anche, alla nuova generazione di artisti, molti anni di performance appassionate".
© IPA
© IPA
A corredo del messaggio una foto di lei agli inizi della carriera e un video più recente: "Nella prima foto ho 20 anni, sto per suonare il mio primo spettacolo come artista professionista alla Lilith Fair. Sono andata in un negozio chiamato 'Original' su Queen West a Toronto e ho comprato quel vestito rosa e delle scarpe con plateau scintillanti per esibirmi. Era significativo e mi sentivo realizzata come artista. Il secondo video sono io a Berlino quest'estate, che finalmente capisco cosa significa ricevere fiori".
Un arrivederci che ha però il sapore dell'addio, almeno dal tono del ringraziamento finale: "Sono grata per tutti questi anni di divertimento, comunità e meraviglia. Gratitudine infinita a chiunque abbia mai ascoltato e vibrato con la mia musica e assistito a uno qualsiasi dei miei spettacoli. Amo voi e i vostri cuori aperti. Ringrazio profondamente tutti coloro che hanno lavorato così duramente per aiutarmi a realizzare i miei sogni pop a livello creativo e organizzativo. Ringrazio tutti i miei brillanti e leali collaboratori".