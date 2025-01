In quanto al messaggio per il nuovo anno la cantante conclude: "Il mio messaggio per il 2025 è quello di esprimersi liberamente, celebrando la propria individualità e sapere che è perfettamente OK stare bene con ciò che si vede allo specchio, ed è anche OK desiderare qualcosa di diverso. Siamo tutti piccoli umani carini che saltano per la terra in cerca di abbracci.

PS: questo post non ha lo scopo di odiare nessuno, mi sto semplicemente unendo alla community di narratori e questa storia è solo mia".



Il nuovo album Tornata sulle scene dopo sette lunghi anni di assenza Nelly Furtado ha pubblicato a settembre il nuovo album 7.