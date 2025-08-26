All'inizio dell'anno Nelly Furtado aveva condiviso sui social media un post body-positive con una serie di scatti in cui indossava un bikini arancione brillante.

"Per un anno 2025 all'insegna della body neutrality. Ama ogni centimetro del tuo cuore", aveva scritto su Instagram.

La popstar aveva così dato il via al 2025 condividendo un messaggio di accettazione del proprio corpo e celebrando il suo ritrovato amor proprio.

"Quest'anno ho preso coscienza della pressione estetica esercitata dal mio lavoro, in un modo completamente nuovo, e allo stesso tempo ho sperimentato nuovi livelli di amor proprio e di genuina fiducia interiore", ha scritto Nelly Furtado, che, negli scatti condivisi appare più formosa di qualche anno fa.