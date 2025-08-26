Nelly Furtado e la sua "body neutrality"
Sul palco del Manchester Pride in Inghilterra la cantante ha indossato una t-shirt oversize per rispondere a chi la critica per le sue forme
Alle critiche sul suo corpo Nelly Furtado ha deciso di rispondere ironicamente e senza... parole, bensì solo con il suo look. Non più solo body positivity insomma, ma body neutrality. Sul palco del Manchester Pride durate il weekend, la cantante canadese, 46 anni, recentemente vittima degli ennesimi attacchi da parte dei body-shamer per le sue curve generose, ha indossato una maglietta oversize, che creava una sorta di illusione ottica, con disegnato il corpo di una donna, in scala con il suo, dal collo fino a metà coscia, con tanto di pancia scoperta.
ll corpo disegnato sulla t-shirt bianca, evidente presa in giro degli ideali fisici super skinny, indossava una canotta corta con un reggiseno push-up nero sulla pancia completamente scoperta e una minigonna di jeans con una grande cintura dorata scintillante con la scritta "Whoa Nelly" sulla fibbia. A completare il look calze a rete scintillanti, guanti da moto senza dita rosa shocking e un paio di stivali colorati appena sotto le ginocchia.
Ma non è la prima volta che Nelly Furtado "gioca" con il look e sposa la filosofia della "body neutrality". Nell'ultimo anno durante le sue performance la cantante ha spesso sfoggiato mise decisamente sexy e audaci, pantaloni attillati, gonnelline cortissime. Seducente, sfrontata e del tutto in pace con se stessa per trasmettere energia ma anche stile.
All'inizio dell'anno Nelly Furtado aveva condiviso sui social media un post body-positive con una serie di scatti in cui indossava un bikini arancione brillante.
"Per un anno 2025 all'insegna della body neutrality. Ama ogni centimetro del tuo cuore", aveva scritto su Instagram.
La popstar aveva così dato il via al 2025 condividendo un messaggio di accettazione del proprio corpo e celebrando il suo ritrovato amor proprio.
"Quest'anno ho preso coscienza della pressione estetica esercitata dal mio lavoro, in un modo completamente nuovo, e allo stesso tempo ho sperimentato nuovi livelli di amor proprio e di genuina fiducia interiore", ha scritto Nelly Furtado, che, negli scatti condivisi appare più formosa di qualche anno fa.
L'artista aveva poi dichiarato di dover "intraprendere un'azione legale" contro le false affermazioni diffuse online sul suo conto: "Ho dovuto intraprendere un'azione legale contro alcuni ciarlatani che promuovevano servizi online basati sulla vendita di prodotti della salute e soluzioni dimagranti, usando la mia immagine", aveva spiegato la Furtado, tornata nel mondo musicale dopo 7 anni di silenzio con un nuovo album uscito a settembre, e che ha dovuto fare i conti con società estetiche, che hanno utilizzato alcune sue immagini del passato mettendole a confronto in maniera "fuorviante" con quelle del presente per vendere prodotti dimagranti.
"Non ho mai subito interventi chirurgici o aumenti al viso o al corpo, a parte le faccette sulla fila superiore dei miei denti, abbastanza di recente", ha poi aggiunto, negando anche di aver fatto alcun tipo di "iniezione o filler al viso o alle labbra". Il segreto del suo aspetto giovanile, ha poi sottolineato, sarebbe bere molta acqua e dormire sulla schiena.
La vincitrice di u Grammy ha anche condiviso i suoi segreti fotogenici, non nascondendo di usare il nastro adesivo per il viso per dare "più volume" ai suoi occhi e il nastro adesivo per il corpo per dare un certo aspetto a diverse silhouette.
"Il mio messaggio per il 2025 è: esprimetevi liberamente, celebrate la vostra individualità e sappiate che va benissimo stare bene con ciò che vedete allo specchio, e va bene anche desiderare qualcosa di diverso. Siamo tutti piccoli esseri umani adorabili che saltellano per la terra in cerca di abbracci".
