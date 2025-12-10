Kate Winslet e la difesa del corpo autentico, ma la body positivity è ancora di moda?

Il messaggio da solo non basta - La body positivity non è un’illusione: il movimento, nato tra gli anni 60 e 70 in America, ha portato cambiamenti reali, ha dato voce a corpi marginalizzati e ha creato uno spazio di accettazione riducendo lo stigma verso grasso, pelle non liscia, cicatrici, disabilità e ha aperto un dialogo sociale su accettazione e tutela dell’autostima. Ma oggi sta lasciando spazio a una fase più matura, meno estetica e più psicologica: la body neutrality e la body liberation, che si concentrano non sulla bellezza del corpo, ma sulla libertà dalle pressioni estetiche. Questo perché ci sono profonde contraddizioni strutturali nella società, è necessario che non diventi solo un’etichetta di moda. Serve un ripensamento culturale profondo: educazione al corpo e all’immagine, maggiore trasparenza nei media e pubblicità, e una critica consapevole agli standard estetici dominanti.