Giulia Stabile verso il tour mondiale di Rosalía

Nata a Roma nel 2002 Giulia Stabile si è formata presso l'Accademia Buccellato Rossi. Ha iniziato la carriera nel 2014 in Ti lascio una canzone. Dopo il successo nel talent di Canale 5 Amici, è diventata ballerina professionista nel programma e conduttrice di Tú sí que vales. Oltre alla danza, ha doppiato, partecipato a Just Dance 2023 e sui social è seguita per la sua storia di riscatto dal bullismo. È stata legata al cantante Sangiovanni dal 2020 al 2023.