Giulia Stabile verso il tour mondiale di Rosalía
Indiscrezioni sempre più forti sulla presenza della ballerina italiana nel corpo di ballo che accompagnerà la cantante spagnola in giro per il mondo
Manca la conferma ufficiale ma a chi la segue ogni giorno non sono certo sfuggiti certi indizi social. Le ultime indiscrezioni infatti vedrebbero Giulia Stabile, nota ballerina di Amici nonché vincitrice della trasmissione nel 2021, prossima a calcare le scene internazionali. Stabile infatti sarebbe stata selezionata per far parte del corpo di ballo che parteciperà al tour mondiale di Rosalía.
"LVX Tour 2026", questo il nome del tour della cantautrice spagnola che al momento è tra le più premiate del pop globale, sarà di oltre 40 date e attraverserà diverse città europee tra cui Milano, sconfinando anche in America.
Gli indizi
Una delle possibili conferme della partecipazione di Giulia Stabile al tour mondiale, arriverebbe dalla pagina di X Rosalìa Info, che ha riportato l'elenco dei ballerini che accompagneranno l'artista nel suo tour, tra i quali ci sarebbe il nome della ballerina italiana.
Los bailarines que acompañarán a Rosalía durante el tour de LUX.— ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) February 5, 2026
Repite Jal Joshua de MOTOMAMI, se une la italiana Giulia Stabile… No están todos, pero son todos los que están. pic.twitter.com/di08Vs4mIO
Un altro indizio arriverebbe da un post della stessa Stabile che nelle scorse settimane su Instagram ha pubblicato una coreografia sulle note di "Divinize" di Rosalía.
Nelle ultime ore inoltre circolerebbero voci sul suo possibile addio della Stabile ad Amici: la ballerina avrebbe già ricevuto il benestare di Maria De Filippi, anche se potrebbe trattarsi solo di uno stop temporaneo.
Un sogno che si realizza
Un ingaggio, quello con l'artista Rosalía, che per Giulia rappresenterebbe non solo un nuovo traguardo professionale ma un vero e proprio sogno che si realizza: la ballerina infatti in un'intervista rilasciata negli anni scorsi aveva svelato di essersi tatuata una "G" in onore di "Como un G", famoso brano dell'artista spagnola.
Dopo oltre 10 anni di carriera
Nata a Roma nel 2002 Giulia Stabile si è formata presso l'Accademia Buccellato Rossi. Ha iniziato la carriera nel 2014 in Ti lascio una canzone. Dopo il successo nel talent di Canale 5 Amici, è diventata ballerina professionista nel programma e conduttrice di Tú sí que vales. Oltre alla danza, ha doppiato, partecipato a Just Dance 2023 e sui social è seguita per la sua storia di riscatto dal bullismo. È stata legata al cantante Sangiovanni dal 2020 al 2023.