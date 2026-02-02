Giulia Stabile e il rapporto gli haters: "Quando ho vinto Amici dicevano che non lo meritavo"

Se da una parte la ventitreenne ammette di non piacersi sempre, individuando una serie di elementi estetici che non la soddisfano, dall'altra sottolinea l'importanza del percorso di terapia a cui si sta sottoponendo. Percorso che la sta spingendo a vedersi con occhi diversi.

"Le labbra non sono in proporzione con i miei denti, il mio naso lo vedo molto grosso. Ho questi denti molto particolari - elenca Giulia Stabile, che poi spiega -. Cambierei un po' tutto, ma allo stesso tempo non vorrei mai cambiare".

E ancora: "Anche se tutti mi dicessero che sono bella, purtroppo ascolterei sempre quella che mi dice che non lo sono. Ho una mente un po' autodistruttiva".