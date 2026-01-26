Achille Polonara torna a calcare il parquet della Dinamo Sassari: "Voglio tornare"

L'inviato de "Le Iene" Nicolò De Devitiis ha seguito il campione del basket fin dal momento del ricovero, passando anche per i momenti più difficili e alle difficili complicazioni che hanno portato il cestista a lottare per la vita, fino al ritorno a casa. "L'obiettivo è tornare in campo entro il 20 marzo - dice Polonara al programma di Italia 1 poco prima di riabbracciare i suoi tifosi - ho un'operazione il 20 febbraio e questo è il limite che mi do. Sono stato a un passo dalla morte, ora sono felice, ma mi sento veramente imbattibile. Ci sono momenti brutti, altri belli. Ho sempre un po' di rabbia addosso e mi chiedo sempre: perché a me? Sono cose che non dipendono da noi. Devi avere la forza di andare avanti e vieni travolto da brutte sensazioni e fai cose che non devi fare".