Achille Polonara torna a calcare il parquet della Dinamo Sassari: "Voglio tornare"
"Le Iene" hanno accompagnato il cestista per il suo abbraccio al pubblico
© Da video
Achille Polonara è tornato davanti al suo pubblico. "Le Iene" hanno seguito il ritorno del cestista, colpito da una leucemia mieloide che lo ha allontanato dal parquet per diversi mesi, nella gara in cui ha riabbracciato i tifosi della sua squadra durante la sfida in programma per la sedicesima giornata del campionato di Serie A tra la sua Sassari e Napoli.
L'inviato de "Le Iene" Nicolò De Devitiis ha seguito il campione del basket fin dal momento del ricovero, passando anche per i momenti più difficili e alle difficili complicazioni che hanno portato il cestista a lottare per la vita, fino al ritorno a casa. "L'obiettivo è tornare in campo entro il 20 marzo - dice Polonara al programma di Italia 1 poco prima di riabbracciare i suoi tifosi - ho un'operazione il 20 febbraio e questo è il limite che mi do. Sono stato a un passo dalla morte, ora sono felice, ma mi sento veramente imbattibile. Ci sono momenti brutti, altri belli. Ho sempre un po' di rabbia addosso e mi chiedo sempre: perché a me? Sono cose che non dipendono da noi. Devi avere la forza di andare avanti e vieni travolto da brutte sensazioni e fai cose che non devi fare".
"Le Iene" hanno poi assistito all'omaggio che la squadra della Dinamo Sassari ha voluto riservare al "guerriero", come è stato definito dallo speaker del club sardo. Il pubblico ha riservato a Polonara un'ovazione emozionante: Polonara ha accolto gli applausi e i cori per lui con le lacrime agli occhi ma con la voglia di lasciarsi tutto alle spalle e tornare, al più presto, a giocare insieme ai suoi compagni.