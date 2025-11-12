"Le Iene", il ritorno a casa di Achille Polonara tra emozioni e sorprese

L'inviato Nicolò De Devitiis ha seguito le dimissioni dall'ospedale dell'atleta dopo il trapianto di midollo osseo
© Da video
Il campione di basket Achille Polonara è tornato a casa dove ha riabbracciato i suoi due figli. L'inviato de "Le Iene" Nicolò De Devitiis ha seguito le dimissioni dall'ospedale dell'atleta dopo il trapianto di midollo osseo per curare una leucemia mieloide acuta e dieci giorni di coma.
Dall'uscita dall'ospedale, accompagnato dalla moglie Erika Bufano che lo ha sostenuto nei momenti più difficili fino all'ingresso sull'uscio di casa: le telecamere del programma di Italia 1 hanno documentato il ritorno a casa di Achille Polonara che dopo i nuovi esami del sangue si appresta ad avviare una nuova fase nel suo cammino di ripresa a cominciare dalla riabilitazione motoria. Nel percorso verso casa, il cestista della Dinamo Sassari viene salutato dai passanti. "Questo affetto mi dà forza e mi fa capire che molte persone mi vogliono bene", spiega.
Dopo la lunga degenza, Achille Polonara ritrova l'affetto dei figli, Achille Jr. e Vittoria, che lo attendono con trepidazione e lo accolgono con striscioni e coriandoli. Ma le sorprese non finiscono qui. Alla festa si unisce lo chef Bruno Barbieri che prepara un pranzo di bentornato a base del suo piatto preferito: tortellini alla panna.