La sfida più dura di Achille Polonara: "Vorrei tornare a vivere una vita normale"

Durante il servizio de "Le Iene", Achille Polonara è tornato anche sul tumore al testicolo che nel 2023 lo aveva costretto a un intervento chirurgico. E spiega: "Dopo il tumore ho fatto un ciclo di chemioterapia e i cicli di chemio e di radio possono portare alla leucemia".

"Se non avessi fatto quel ciclo avevo il 50% di recidiva, mentre facendolo si abbassava al 3%", riflette ancora.



"Ho anche pensato di farla finita, di aprire la finestra e buttarmi di sotto - non nasconde, pensando alle prime reazioni dopo il verdetto dei medici -. Poi ho pensato di combattere per la mia famiglia, per i miei figli, per mia moglie che mi stanno sempre vicino e mi supportano. Un domani non possono pensare che non abbia combattuto così prima di iniziare le cure".



Quindi, Polonara si sofferma sul trapianto di midollo osseo che lo attende a breve: "Mi spaventa l'idea che ci siano delle complicanze, che possa prendere delle infezioni".

Grazie però alle buone notizie arrivate attraverso l'esito degli ultimi esami svolti e alla compagnia di Nicolò De Devitiis, il cestista della Dinamo Sassari ritrova subito il sorriso. "Sono una persona che si lascia contagiare facilmente, quindi se sto insieme a persone che ridono, viene naturale anche a me fare così", spiega ancora, augurandosi di poter essere un esempio per tutte le persone che stanno combattendo la sua stessa battaglia.