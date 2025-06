Leucemia mieloide, che cos'è e come la si combatte

L'obiettivo di tutti i trattamenti di cura della LMC è eliminare tutte le cellule che contengono il gene BCR::ABL1, portando alla remissione della malattia. La caratteristica principale della LMC è infatti una particolare alterazione cromosomica che produce una proteina chiamata tirosina chinasi. Sarebbe lei la responsabile della crescita anomala delle cellule e questa scoperta ha permesso di sviluppare farmaci specifici: gli inibitori della tirosina chinasi (TKI), che provano a bloccare l'attività della stessa. Non è scontato che il paziente in questi casi possa tuttavia reagire positivamente ai trattamenti. In caso di mancata risposta o di crisi di rigetto si prova spesso con altri farmaci inibitori.