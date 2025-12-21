Achille Polonara sulla leucemia: "Passato dei momenti bruttissimi, che una persona così giovane non dovrebbe passare"

Nel salotto di Silvia Toffanin, il cestista ammette di aver reagito con rabbia e sconforto alla notizia: "Non l’ho presa bene, ho avuto una reazione molto negativa, soprattutto perché pensavo di essermi già lasciato alle spalle il peggio". I primi segnali, però, erano arrivati da tempo, sotto forma di febbri continue e di una stanchezza insolita: "L’emoglobina era bassissima. Dopo altri esami e il prelievo del midollo, i dottori hanno capito che si trattava di leucemia".