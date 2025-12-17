Logo Tgcom24
UNA STORIA LUNGA 65 ANNI

Topo Gigio, il suo monologo a "Le Iene": "Ho amici in tutto il mondo"

"Voglio regalarvi un pochino di tenerezza, perché di questi tempi serve a tutti", dichiara il celebre personaggio amato da grandi e piccini

17 Dic 2025 - 10:50
© Da video

© Da video

"Come sto vestito così? Sono una Iena-topo o un topo-Iena. Però vi avviso, io non sono birichino come le altre Iene". Inizia con queste parole il monologo che vede protagonista Topo Gigio"Le Iene". Durante la puntata in onda martedì 16 dicembre su Italia 1, il celebre personaggio amato da grandi e piccini ha ripercorso la sua storia pluriennale, con l'obiettivo di regalare un pochino di tenerezza, "perché di questi tempi serve a tutti, anche alle Iene".

"Sono nato grazie alla mia mamma Maria Perego che mi ha voluto tanto tanto bene, anche se sono alto solo 36 centimetri senza tacchi e tra poco compio 66 anni. Mamma mia, quanto tempo è passato - racconta Topo Gigio, ricordando i suoi esordi -. Poi, sono arrivato in televisione e ho incontrato il mio amico Mago Zurlì, ho ballato con Raffaellina Carrà, ho condotto con Pippo Baudo. Insomma, ho incontrato un sacco di bella gente e tanti, tanti amici, come Ginger Rogers, Louis Armstrong, Michael Jackson. E anche Shakira, che all'inizio io pensavo fosse una marca di formaggio. E poi, giuro, ho incontrato anche Walt Disney, il papà di un collega topo famoso. Insomma, io sottoscritto me medesimo Topo Gigio, ho amici in tutto il mondo e stasera voglio regalarvi un pochino di tenerezza. Perché amici di questi tempi, fidatevi, serve a tutti, anche alle Iene".

Dimostrando quindi il suo affetto per il programma di Italia 1, ha concluso il monologo con una delle sue frasi più iconiche: "Ma cosa mi dici mai, Gigio?".


