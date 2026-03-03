Attacco all'Iran, un italiano dall'Oman a Tgcom24: "Qui godiamo della normalità assicurata dallo storico ruolo di mediatore nell'area di questo Paese"

Quindi l'eco della guerra è lontanissima?

"Lontanissima no, perché sono a quattro ore di auto scarse da Dubai. Quindi la guerra in realtà è molto vicina. E, ripeto, ci sono stati episodi anche qui in Oman, ma in zone non cittadine e sono episodi molto piccoli fortunatamente. Ma non ci sono più militari in giro, non si registra un aumento dell'attività della polizia. Insomma, c'è una certa serenità".



Non ha comunque paura?

"E' chiaro che uno è allertato. Quindi più volte io durante la giornata cerco di documentarmi attraverso i media, attraverso i canali social, che comunque oggigiorno riescono a diffondere le notizie in tempo quasi reale. Ma, ripeto, al momento, fortunatamente, qui la situazione consente di vivere le proprie giornate in assoluta normalità. E attendo il rientro di mia moglie".



Dov'è sua moglie?

"Il 27 febbraio è rientrata a Roma per un soggiorno programmato di una settimana. Lei vive qui da 16 anni e da lei ho ereditato la conoscenza di questo Paese. E' partita ovviamente senza immaginare quello che poi sarebbe successo e ha il volo di rientro per il 6 marzo. La compagnia lo ha confermato. Qui l'aeroporto resta aperto. Certo, non si possono sorvolare i cieli chiusi dei Paesi vicini, ma attraverso altri corridoi si transita. Certamente il viaggio si allunga, ci sono molti meno aerei. E io mia moglie l'aspetto qui, che percepiamo come la nostra casa, la nostra vita è qui in Oman. Non c'è nessuna intenzione di tornare in Italia finché non arrivi la percezione di reale pericolo".