Medioriente sotto attacco, un italiano dal Qatar a Tgcom24: "Viviamo nella pseudonormalità"

Chi sono gli italiani in Qatar?

"Per la stragrande maggioranza si lavora nel campo del gas, perché il Qatar ha una grossa produzione di gas. Ci sono anche tanti nella finanza e nelle costruzioni, come ingegneri e architetti. Poi, con Qatar Airwais c'è una comunità di piloti e tutto ciò che ruota intorno alla compagnia aerea. Pochi, invece, i turisti. Qualcuno può essere rimasto bloccato. Non è neanche stagione turistica, perché siamo nel bel mezzo del Ramadan, e il Qatar forse è anche meno attraente degli Emirati".



