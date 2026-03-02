"Sabato siamo rimasti per ore in aeroporto, poi ci hanno trasferiti in pullman verso un albergo. Dopo altra attesa ci hanno comunicato che non c'erano più camere disponibili" racconta la cantante da Dubai. Un'odissea logistica che si è intrecciata con il timore per la sicurezza. La camera in cui inizialmente alloggiava affacciava sul simbolo della città, il celebre Burj Al Arab, dove sarebbero caduti detriti di droni intercettati in volo, provocando anche un incendio. Per ragioni di sicurezza, l'artista ha cambiato sistemazione. Gli organizzatori dell'evento hanno deciso di ospitare lei e altri italiani nelle loro abitazioni private, evitando che restassero soli in hotel in una fase così delicata.