Compagnie come Emirates, Etihad, Air France, British Airways, Air India, Turkish Airlines e Lufthansa hanno interrotto subito i collegamenti, congelando gli spostamenti di decine di migliaia di persone rimaste a terra o bloccate nelle città mediorientali fino almeno a tutto lunedì 2 marzo, in attesa di ulteriori sviluppi. Secondo i dati raccolti dal sito di tracciamento dei voli FlightAware, alla mattinata di domenica 1 marzo oltre 6.700 voli risultavano in ritardo e 1.900 cancellati in tutto il mondo, numeri da sommare alle migliaia del giorno prima. La società di analisi del settore aeronautico Cirium calcola che Emirates ed Etihad hanno cancellato rispettivamente il 38% e il 30% dei loro voli, peggio Qatar Airways con il 41%. Tra le tante compagnie europee, Ita ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino all''8 marzo e di estendere fino al 4 marzo la sospensione di quelli da e per Dubai. Scelte simili anche tra le compagnie aeree del resto d'Europa e del Nord America. Senza contare la raffica di stop arrivati anche dall'Asia, da Air India a Cathay Pacific a Singapore Airlines.