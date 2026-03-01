Colpita in Iran una scuola femminile: almeno 148 vittime

E' salito a 148 morti e 95 feriti il bilancio dell'attacco missilistico che ha colpito una scuola femminile nella città di Minab, nella provincia di Hormozgan, nel sud dell'Iran, durante i raid congiunti di Stati Uniti e Israele, secondo il procuratore locale. La scuola Shajaba Tayyiba era situata a circa 60 metri da una base militare. L'edificio in passato era parte del complesso militare, ma immagini satellitari indicano che le due aree sono separate almeno dal 2016. Il governatore locale ha dichiarato per domenica una giornata di lutto cittadino: "E' stato commesso un grande crimine".