Israele e Usa attaccano l'Iran | La rappresaglia di Teheran: esplosioni in Bahrein, Qatar, Kuwait e Abu Dhabi | Media israeliani: Khamenei forse morto

Alle "decine di migliaia" di italiani nell'area mediorientale e del Golfo, residenti o turisti, la raccomandazione è di "non muoversi, di rimanere a casa o in albergo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, incontrando la stampa alla Farnesina, e spiegando che per quelli che si trovano negli scali aeroportuali sono in via di installazione "a Doha e Abu Dhabi dei desk in aeroporto per dare assistenza immediata agli italiani". "Stiamo cercando di assistere tutti gli italiani, anche quelli che sono in resort o in zone più lontane: stiamo cercando di inviare personale per poterli assistere - ha aggiunto Tajani -. Sono decine di migliaia gli italiani nell'area, ci sono i residenti, i turisti, i militari. In Israele ci sono 20.000 residenti col passaporto italiano, più i pellegrini che dovrebbero essere 200-300. Poi tantissimi sono negli Emirati in Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Bahrein. Questo è anche un periodo di vacanza delle scuole internazionali, quindi ci sono nutriti gruppi di italiani. Alcuni sono fermi in aeroporto, altri sono in resort, quindi stiamo cercando di assistere perché molti spazi aerei sono stati chiusi, gli Emirati lo hanno chiuso per una settimana"