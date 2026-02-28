Iran, missili vicino alla residenza dell'ayatollah ma Khamenei non c'è: "Trasferito in una località sicura"

Non era nei suoi uffici nel centro di Teheran l'ayatollah Ali Khamenei, leader supremo, quando dai cieli della capitale iraniana sono piovuti i primi missili del nuovo attacco "preventivo" lanciato da Israele. Secondo media israeliani Khamenei non si troverebbe infatti in città e, vista la portata dei raid combinati di Tel Aviv e Washington, sarebbe stato "trasferito in una località sicura". Sarebbe dunque tornato a nascondersi in uno di quei bunker ad altissima sicurezza dove il leader si era dovuto rifugiare anche nei giorni più infuocati delle proteste che ha attraversato le strade iraniane poche settimane fa.