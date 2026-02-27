Iran: "Compiuti nuovi progressi nel dialogo con gli Usa"
Dopo una giornata di discussioni a Ginevra, il ministro degli Esteri Araghchi ha dichiarato di aver avuto i colloqui "più intensi" finora con gli americani
Dopo una giornata di discussioni a Ginevra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di aver avuto i colloqui "più intensi" finora con gli americani. "Questa sessione di negoziati è stata la più intensa mai avuta finora", ha sottolineato il negoziatore iraniano nella notte in un messaggio su X, sottolineando che "sono stati compiuti nuovi progressi nel nostro impegno diplomatico con gli Stati Uniti".
Il ministro Araghchi ha poi dichiarato venerdì che, per raggiungere un accordo, gli Stati Uniti dovranno abbandonare le loro "richieste eccessive", dopo i colloqui tra le due parti a Ginevra. In una telefonata con il massimo rappresentante della diplomazia egiziana, Badr Abdelatty, Araghchi ha affermato che "il successo in questo percorso richiede serietà e realismo da parte dell'altra parte, evitando qualsiasi errore di calcolo e richieste eccessive".