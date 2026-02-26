Usa-Iran, passi avanti in Oman: nuovo round di colloqui la prossima settimana

I colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran si sono conclusi con "significativi progressi". A renderlo noto è il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr Albusaidi, che ha condotto la mediazione tra le due parti nel terzo round negoziale a Ginevra, aggiungendo che i rappresentanti di Washington e Teheran terranno colloqui tecnici la prossima settimana a Vienna. Nello specifico, il ministro ha detto: "Le discussioni a livello tecnico si terranno la prossima settimana a Vienna. Sono grato a tutte le parti coinvote per il loro impegno: i negoziatori, l'Aiea e il nostro ospite, il governo svizzero".