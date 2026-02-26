Iran, verso terzo round negoziati con Usa sul nucleare a Ginevra

L'Iran e gli Stati Uniti si preparano a incontrarsi a Ginevra per i negoziati sul nucleare. Colloqui considerati l'ultima chance per la diplomazia, dato che l'America ha radunato una flotta di aerei e navi da guerra in Medio Oriente per esercitare pressioni su Teheran affinché accetti un accordo. L'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente Steve Witkoff, miliardario immobiliare e amico di Trump, incontrerà il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi nel tentativo di convincere il suo Paese a interrompere l'arricchimento dell'uranio, un passo fondamentale per la costruzione di una bomba nucleare, e a ridurre o interrompere la produzione di missili a lungo raggio.