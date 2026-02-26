Iran, verso terzo round negoziati con Usa sul nucleare a Ginevra
L'inviato speciale di Trump in Medioriente Steve Witkoff incontra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi
© Afp
L'Iran e gli Stati Uniti si preparano a incontrarsi a Ginevra per i negoziati sul nucleare. Colloqui considerati l'ultima chance per la diplomazia, dato che l'America ha radunato una flotta di aerei e navi da guerra in Medio Oriente per esercitare pressioni su Teheran affinché accetti un accordo. L'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente Steve Witkoff, miliardario immobiliare e amico di Trump, incontrerà il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi nel tentativo di convincere il suo Paese a interrompere l'arricchimento dell'uranio, un passo fondamentale per la costruzione di una bomba nucleare, e a ridurre o interrompere la produzione di missili a lungo raggio.
Le due posizioni
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole un accordo per limitare il programma nucleare iraniano e vede un'opportunità mentre il Paese è alle prese con crescenti dissensi interni a seguito delle proteste nazionali del mese scorso. L'Iran, dal canto suo, ha ribadito di voler continuare ad arricchire l'uranio anche se il suo programma è in rovina dopo che Trump ha ordinato un attacco a tre siti nucleari della Repubblica islamica nel mese di giugno.
Se dovesse verificarsi un attacco americano, l'Iran ha dichiarato che tutte le basi militari statunitensi in Medioriente sarebbero considerate obiettivi legittimi, mettendo a rischio decine di migliaia di militari americani. L'Iran ha anche minacciato di attaccare Israele dopo una sanguinosa guerra durata 12 giorni lo scorso anno, il che significherebbe un conflitto regionale in tutto il Medioriente.