Trump: "L'Iran vuole un accordo più di quanto lo voglia io stesso"

Donald Trump ha affermato che l'Iran desidera più di lui raggiungere un accordo per evitare un attacco militare Usa, ma finora non è stato disposto a dichiarare esplicitamente che non costruirà armi nucleari. Il commento, riporta la Cnn, è stato rilasciato durante un pranzo con i giornalisti prima del discorso sullo Stato dell'Unione, che si è svolto in gran parte in forma confidenziale. Il presidente ha anche previsto che gli Stati Uniti vivranno i tre anni migliori economicamente nella storia del Paese.