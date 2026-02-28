Israele e Usa attaccano l'Iran: esplosioni a Teheran

Israele ha lanciato nelle ultime ore quello che il ministro della Difesa Israel Katz ha definito un "attacco preventivo" contro l'Iran, mentre in tutto il Paese è stato dichiarato lo stato di emergenza in previsione di possibili ritorsioni con droni e missili balistici. Secondo il ministero dei Trasporti, lo spazio aereo israeliano è stato chiuso subito dopo l'operazione militare. Un funzionario israeliano ha riferito che l'azione è stata coordinata con gli Stati Uniti, ma non è ancora chiaro se Washington abbia partecipato direttamente all'attacco o se l'operazione sia stata condotta unilateralmente. I raid hanno preso di mira missili balistici e sistemi di lancio, considerati da Israele una minaccia grave e immediata. L'operazione giunge dopo settimane di tensioni, durante le quali il presidente statunitense Donald Trump aveva minacciato un'azione militare contro Teheran per il suo programma nucleare e per la repressione interna delle proteste che ha causato migliaia di vittime tra i manifestanti. Dall'Italia ha parlato il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Seguo gli sviluppi della situazione, al lavoro Unità di crisi".