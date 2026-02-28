Iran, Trump: "Vorrei un accordo ma sono molto pericolosi"

Il presidente ha riconosciuto di trovarsi di fronte a una "grande decisione da prendere". Parlando in un comizio sull'energia in Texas, Trump ha affermato che la decisione "non è facile" e che l'Iran è stato a lungo coinvolto in comportamenti sbagliati. "Abbiamo un Paese che, per 47 anni, ha fatto saltare gambe e braccia alle persone". "Vogliono fare un accordo, ma deve essere un accordo significativo", ha dichiarato il presidente. "Preferirei farlo in modo pacifico. Ma sono persone molto difficili", ha concluso.