Iran, Trump: "Vorrei un accordo ma sono molto pericolosi"
Il presidente americano parla di "grande decisione da prendere". Intanto Teheran avrebbe accettato di smantellare le scorte di uranio arricchito.
Donald Trump © Getty Images
"Vorrei fare un accordo con l'Iran ma sono molto pericolosi, molto difficili". Lo ha detto Donald Trump in Texas affermando che il regime di Teheran "ha ucciso 32.000 manifestanti".
Il presidente ha riconosciuto di trovarsi di fronte a una "grande decisione da prendere". Parlando in un comizio sull'energia in Texas, Trump ha affermato che la decisione "non è facile" e che l'Iran è stato a lungo coinvolto in comportamenti sbagliati. "Abbiamo un Paese che, per 47 anni, ha fatto saltare gambe e braccia alle persone". "Vogliono fare un accordo, ma deve essere un accordo significativo", ha dichiarato il presidente. "Preferirei farlo in modo pacifico. Ma sono persone molto difficili", ha concluso.
Le dichiarazioni dell'Oman
Intanto, secondo quanto riportato dal ministro degli Esteri dell'Oman Badr Albusaidi nel corso di una intervista alla Cbs, l'Iran avrebbe accettato di smantellare le scorte di uranio arricchito. Il ministro ha definito il passo una "svolta" nei colloqui.