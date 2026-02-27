L'Oman annuncia: "L'Iran ha accettato di smantellare le scorte di uranio arricchito"

L'Iran ha accettato di smantellare le scorte di uranio arricchito, a dirlo, in un'intervista alla Cbs, è il ministro degli Esteri dell'Oman Badr Albusaidi definendo il passo una "svolta" nei colloqui. In questo modo Teheran "non sarà in grado di accumulare effettivamente il materiale che gli permetterà di creare una bomba". Le attuali scorte in Iran, prosegue il ministro e mediatore tra il Paese medio orientale e gli Usa, verrebbero "miscelate al livello più basso possibile... e convertite in combustibile, e quel combustibile sarà irreversibile". Albusaidi ha aggiunto che "se ci sarà un accordo, un accordo concordato, ci sarà pieno accesso" ai siti nucleari iraniani per gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Ha anche espresso fiducia "che anche gli ispettori americani avranno accesso a un certo punto del processo" se si raggiungerà un'intesa.