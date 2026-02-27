Donald Trump: "Cuba? Valuto l'acquisizione amichevole" | Con l'Iran "avremo nuovi colloqui"

Secondo Trump, "il governo cubano sta parlando con noi" e i negoziati sarebbero seguiti dal segretario di Stato Marco Rubio. Il tycoon ha lasciato intendere che potrebbero esserci sviluppi "molto positivi". Cuba, intanto, vive una fase delicatissima. La mancanza di carburante, aggravata dalla crisi del Venezuela, ha messo sotto pressione trasporti e reti elettriche. I blackout sono frequenti, il cibo scarseggia e perfino settimane lavorative e lezioni scolastiche sono state ridotte. Dopo aver inasprito le sanzioni al suo ritorno alla Casa Bianca, colpendo in particolare le forniture energetiche, l’amministrazione americana ha recentemente allentato alcune misure. Ma le tensioni sono risalite dopo l’uccisione, nelle acque cubane, di quattro passeggeri a bordo di un motoscafo registrato in Florida e accusato dall’Avana di un piano terroristico. Rubio ha chiesto un’indagine, mentre il procuratore federale della Florida è stato netto: "Non ci possiamo fidare del governo cubano, faremo tutto quello che è in nostro potere per mettere questi comunisti di fronte alle loro responsabilità".