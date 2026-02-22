Cuba, il blocco energetico paralizza anche la sanità
Il ministro della Sanità ha dichiarato che il blocco del petrolio imposto dagli Stati Uniti"sta amettendo a rischio migliaia di vite
Il già debilitato sistema sanitario cubano è stato spinto sull'orlo del collasso dal blocco delle forniture di petrolio da parte degli Stati Uniti. Le autorità hanno dichiarato che le ambulanze faticano a trovare il carburante per rispondere alle emergenze. Secondo i dati forniti dal governo, la crisi ha costretto le strutture mediche dell'isola a rinviare innumerevoli operazioni, colpendo i cittadini più vulnerabili. I voli che portano rifornimenti vitali si sono fermati, poiché L'Avana non è più in grado di rifornire gli aerei per i voli in partenza dagli aeroporti cubani.
ll ministro della Salute Pubblica di Cuba, José Ángel Portal, ha lanciato l'allarme sulle conseguenze del blocco energetico imposto dagli Usa. Attraverso le reti informatiche istituzionali, l'esponente governativo ha denunciato la gravità della situazione: "L'inevitabile rinvio degli interventi chirurgici ha un impatto diretto su migliaia di pazienti, molti dei quali in età pediatrica".
Cuba sta attraversando una gravissima crisi economica ed energetica, aggravata dagli effetti persistenti del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti, inasprito negli ultimi anni e che in queste settimane sta mettendo a dura prova la popolazione. Le difficoltà di approvvigionamento energetico hanno portato a blackout prolungati, con conseguenze dirette sulla vita quotidiana delle persone. Esperti e analisti affermano che il blocco sta spingendo il Paese verso una crisi umanitaria senza precedenti.