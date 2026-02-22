Cuba, il blocco energetico paralizza anche la sanità

Cuba sta attraversando una gravissima crisi economica ed energetica, aggravata dagli effetti persistenti del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti, inasprito negli ultimi anni e che in queste settimane sta mettendo a dura prova la popolazione. Le difficoltà di approvvigionamento energetico hanno portato a blackout prolungati, con conseguenze dirette sulla vita quotidiana delle persone. Esperti e analisti affermano che il blocco sta spingendo il Paese verso una crisi umanitaria senza precedenti.