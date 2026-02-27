Caso Epstein, al via la deposizione di Bill Clinton davanti alla Camera
Secondo fonti del Congresso, Bill Clinton sarà tenuto sotto torchio per diverse ore. E deve rispondere anche dei silenzi della moglie
© Ansa
È il giorno della deposizione di Bill Clinton. A 24 ore dall'interrogatorio della moglie Hillary, messa sotto torchio dai deputati americani per la vicinanza della ex coppia presidenziale al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, Clinton compare davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza. "Sarà una deposizione molto più lunga di quella della moglie", ha anticipato James Comer, presidente della Commissione, prima dell'incontro. Secondo fonti vicine all'ex presidente americano, è probabile che Clinton debba rispondere per oltre cinque ore alle domande, superando le cinque ore di Les Wexner, ex patron di Victoria's Secret e socio di Epstein.
Le domande a Bill Clinton
Non sono previste solo domande sulla relazione tra l'ex Potus e Jeffrey Epstein. Uno dei rappresentanti della Camera americana dovrebbe mettere Clinton sotto torchio anche per quanto riguarda la possibilità che Epstein fosse un agente di intelligence straniere: "Vogliamo ottenere qualsiasi informazione possibile su Epstein da Clinton: cosa possa aver visto, cosa può aver saputo". Clinton parlerà sotto giuramento, quindi passibile di falsa testimonianza. Durante la sua testimonianza, più volte Hillary Clinton ha risposto: "Non lo so, questa cosa dovete chiederla a mio marito".
Il legame di amicizia tra Epstein e Clinton
Che tra Clinton e Epstein corresse ottimo sangue non è certo un mistero. Di foto in cui i due sono insieme, sorridenti, ne circolavano già da tempo. Gli ultimi documenti, per anni segretati e pubblicati negli scorsi mesi, hanno aggiunto diversi dettagli. Dalla foto in cui Clinton è immortalato con alcune donne all'interno di una Jacuzzi fino ai numerosi viaggi dell'ex presidente a bordo del Lolita Express, il jet degli orrori di Epstein: dai registri di volo si conterebbero 16 decolli.
© Ansa
La loro amicizia era però ben salda anche durante la stessa presidenza di Bill Clinton, tanto che Epstein gli avrebbe fatto visita nella Casa Bianca almeno 17 volte. La complice numero uno di Epstein, Ghislaine Maxwell, nel 2010 partecipò persino al matrimonio di Chelsea Clinton, figlia di Bill e Hillary Clinton.