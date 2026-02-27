Caso Epstein, al via la deposizione di Bill Clinton davanti alla Camera

Che tra Clinton e Epstein corresse ottimo sangue non è certo un mistero. Di foto in cui i due sono insieme, sorridenti, ne circolavano già da tempo. Gli ultimi documenti, per anni segretati e pubblicati negli scorsi mesi, hanno aggiunto diversi dettagli. Dalla foto in cui Clinton è immortalato con alcune donne all'interno di una Jacuzzi fino ai numerosi viaggi dell'ex presidente a bordo del Lolita Express, il jet degli orrori di Epstein: dai registri di volo si conterebbero 16 decolli.