Caso Epstein, l'ex rettore lascia insegnamento a Harvard per i loro legami

L'economista Lawrence Summers, ex rettore dell'Università di Harvard, si dimetterà dal suo ruolo di docente dell'ateneo alla fine alla fine dell'anno accademico. Lo ha annunciato un portavoce dell'università, secondo quanto riporta il New York Times. L'annuncio arriva dopo che i documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia hanno mostrato una stretta relazione tra Summers e Jeffrey Epstein, molto tempo dopo la prima condanna di Epstein per prostituzione minorile. Summers, in congedo da novembre, non tornerà a insegnare prima di lasciare l'università. L'ex rettore, ha dichiarato il portavoce dell'università, si è anche dimesso da co-direttore del Mossavar-Rahmani Center for Business and Government. Le sue dimissioni giungono "in relazione all'esame in corso da parte dell'Università di documenti relativi a Jeffrey Epstein, recentemente pubblicati dal governo", ha dichiarato il portavoce Jason Newton in una nota. L'annuncio è stato riportato per la prima volta dal giornale studentesco The Harvard Crimson.