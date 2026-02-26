Epstein, la testimonianza di Hillary Clinton su Epstein: "Non era un caso isolato, la Commissione dovrebbe interrogare Trump sotto giuramento"

Intanto l'ultima pedina a cadere nello scandalo Epstein è stato il presidente e ceo del World Economic Forum, Borge Brende, che ha annunciato le sue dimissioni, poche settimane dopo che il forum ha avviato un'indagine indipendente sui suoi rapporti con il finanziere pedofilo. Secondo le rivelazioni del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti il norvegese aveva avuto tre cene di lavoro con Epstein e aveva anche comunicato con il finanziere pedofilo tramite e-mail e sms.