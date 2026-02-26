Usa, la famiglia di Francesca Albanese porta Trump in tribunale

L’atto è stato depositato davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. Secondo i ricorrenti, l’amministrazione avrebbe violato i diritti garantiti dal primo, quarto e quinto emendamento della Costituzione americana, disponendo il sequestro dei beni senza un adeguato procedimento legale. La richiesta è che le sanzioni vengano dichiarate incostituzionali.