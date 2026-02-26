Dimissioni Onu, Francesca Albanese: ok dietrofront di Parigi ma mi aspettavo scuse

"Prendo atto che la diplomazia francese ha finalmente cambiato idea". Così, Francesca Albanese, la relatrice speciale per i territori palestinesi occupati, ha commentato la rinuncia della Francia a chiedere le sue dimissioni. La relatrice, commentando all'emittente francese Bfmtv la retromarcia di Parigi, ha detto: "Mi sarei aspettata anche una parola di chiarimento e di scuse perché mi hanno insultata in modo duro e inaccettabile".