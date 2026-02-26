Dimissioni Onu, Francesca Albanese: ok dietrofront di Parigi ma mi aspettavo scuse
Dopo aver richiesto le dimissioni della relatrice speciale per i territori palestinesi occupati, la Francia ha cambiato idea: chiederà per la Albanese un semplice richiamo
© Ansa
"Prendo atto che la diplomazia francese ha finalmente cambiato idea". Così, Francesca Albanese, la relatrice speciale per i territori palestinesi occupati, ha commentato la rinuncia della Francia a chiedere le sue dimissioni. La relatrice, commentando all'emittente francese Bfmtv la retromarcia di Parigi, ha detto: "Mi sarei aspettata anche una parola di chiarimento e di scuse perché mi hanno insultata in modo duro e inaccettabile".
La rinuncia di Parigi
Dopo gli annunci fatti nelle scorse settimane in parlamento a Parigi dal ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, la Francia ha rinunciato a chiedere le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, Francesca Albanese, nel corso del consiglio per i diritti umani Onu che si è tenuto a Ginevra. Il Paese ha scelto, alla fine, di optare per un semplice richiamo nei confronti della Albanese. La notizia è stata resa nota da Politico.