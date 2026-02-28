Iran-Israele-Usa, tensioni e ostilità dagli anni '70 a oggi

Teheran lancia missili verso la base americana di Al Udeid in Qatar "in risposta all'aggressione americana", con tanti missili quante le bombe che gli Usa avevano sganciato sui tre siti nucleari iraniani attaccati nella notte fra il 21 e 22 giugno. Il Qatar era stato avvertito in precedenza e anche gli Usa avevano messo in sicurezza le basi, dove non si registrano danni. Nel corso della giornata Israele aveva attaccato pesantemente l'Iran, colpendo alcuni edifici simbolo del potere, fra cui il carcere di Evin. Poche ore prima dell'attacco il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, era stato ricevuto al Cremlino da Vladimir Putin, che ha definito il raid americano 'un'aggressione immotivata e priva di giustificazione'. Nella notte fra il 23 e il 24 giugno il presidente americano Donald Trump annuncia un cessate il fuoco "pienamente concordato" fra Israele e Iran, proclamando la fine di quella che definisce "la Guerra dei 12 giorni". Trump loda i due paesi "per l'intelligenza e il coraggio" dimostrati. La tv iraniana annuncia lo stop alla guerra, affermando che è stato 'imposto' a Israele in seguito al 'successo' dell'attacco iraniano alla base statunitense in Qatar. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, afferma dal canto suo che Israele ha raggiunto 'tutti i suoi obiettivi', eliminando una 'duplice minaccia esistenziale immediata, sia nel campo nucleare che in quello dei missili balistici'. A un'ora di distanza dall'entrata in vigore della tregua, due missili balistici vengono lanciati dall'Iran verso il nord di Israele, che annuncia un'immediata rappresaglia. Teheran smentisce la violazione dell'accordo. Una telefonata fra Trump e Netanyahu raffredda la situazione, con il tycoon che si scaglia contro Iran e Stato ebraico: "Due Paesi che combattono da così tanto tempo e in modo così duro che non sanno più che cazzo stanno facendo'. Il 28 giugno migliaia di persone in lutto percorrono le strade del centro di Teheran per i funerali del capo della Guardia Rivoluzionaria, generale Hossein Salami, e di altri alti comandanti militari e scienziati nucleari uccisi durante la 'Guerra dei 12 giorni" con Israele. In totale vengono celebrate le esequie di 60 persone, fra cui quattro donne e due bambini. La folla grida "morte a Israele" e "morte all'America".